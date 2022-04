L’Inter e il gioco delle coppie: tutte le opzioni di Inzaghi

Per il rush finale della stagione l’Inter avrà tutte le frecce nel proprio arco d’attacco: ecco le opzioni sul tavolo di Simone Inzaghi

Mancano 5 giornate – 6 per l’Inter – al termine del campionato più equilibrato degli ultimi anni. Il Milan è in testa alla classifica a quota 71 punti, seguita dai nerazzurri a 69, ma potenzialmente primi visto il recupero con il Bologna fissato per il 27 aprile.

Per il rush finale Inzaghi è chiamato a non sbagliare le scelte, soprattutto nel reparto che sembra più aver faticato nell’ultimo periodo: l’attacco. Se per tutta la stagione il tecnico ha optato di fatto per la coppia Dzeko Lautaro, nell’ultimo periodo le scelte sono state differenti.

Contro l’Hellas Verona e lo Spezia a partire dal primo minuto con il bosniaco è stato Correa. Nell’ultimo turno contro gli uomini di Thiago Motta, però, a finire la partita è stata la coppia Lautaro Sanchez. Ora che il reparto è al completo – senza dimenticare Caicedo – la possibilità di svariare c’è ed è probabile che in base alla partita Inzaghi modifichi le carte in tavola.

Dzeko-Lautaro hanno dato più garanzie a livello numerico almeno fino a inizio febbraio, ma il calo generale della squadra non ha risparmiato nemmeno loro…

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24