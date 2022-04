Inter Milan, la notte di Lautaro: il dieci incanta alla Scala

Inter Milan, la serata da dieci di Lautaro: la sblocca e poi mette il punto del 2-0 che di fatto chiude i giochi

Inter Milan è stata la serata di Lautaro. Al numero dieci sono bastati 4′ per trovare il vantaggio e mettere paura al Milan. La scelta di Inzaghi di metterlo al fianco di Correa ha pagato e il Toro ha fatto impazzire Tomori e Kalulu.

L’argentino si è ritrovamento dopo un periodo di appannamento e ora l’Inter può sognare davvero in grande con i gol di Lautaro. Il dieci incanta alla Scala del calcio e si prende la scena tra ovazioni e applausi dei tifosi. L’Inter ritrova i gol di Lautaro per puntare al tris di trofei stagionali. E’ plebiscito su tutti i quotidiani sportivi e non per la notte magica dell’argentino.