Paolo Scaroni ha escluso la possibilità di un rinvio del derby Inter Milan

Sei positivo al Covid-19 in casa Inter, due in quella del Milan ma il derby di sabato prossimo non dovrebbe essere a rischio. Parola di Paolo Scaroni, presidente rossonero.

«Derby a rischio? Assolutamente no». Le dichiarazioni del numero 1 del Milan, ai margini dell’Assemblea di Lega di oggi a Milano per decidere il futuro dei diritti tv.