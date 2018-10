Il derby di Milano offre la sfida nella sfida tra Suning e il Fondo Elliott, due realtà imprenditoriali completamente diverse tra loro

Derby di Milano che diventa derby globale. Inter-Milan è anche Suning-Elliott due realtà imprenditoriali completamente diverse tra loro. Suning è un conglomerato commerciale e immobiliare da oltre 60 miliardi di dollari di fatturato annuo e 180mila addetti; Elliot è una società finanziaria che gestisce asset per 30 miliardi di dollari e poco più di 450 dipendenti. Ciò che conta però è che potranno garantire ai due club di Milano nei prossimi anni quello slancio economico indispensabile per risalire la china del calcio italiano ed europeo.

Suning, partendo dalla squadra che giocherà la partita in “casa”, è in continua espansione (+15 miliardi rispetto al 2016), e solo il fatturato vale più del pil di nazioni come Uzbekistan, Oman e Kenya. Insomma, si tratta di un colosso che si riflette sul patrimonio del proprietario Zhang Jindong: è il 13º uomo più ricco di Cina. Il fondo Elliott che, ad oggi, rappresenta la proprietà del Milan, esce sconfitto dal derby tra le superpotenze contro Suning. Paul SInger, capo di Elliott, ha un patrimonio netto di 3,2 miliardi di dollari, contro i 7,2 di Zhang Jindong. Quindi in campo ci saranno 10,5 miliardi di dollari a darsi battaglia sul campo, oltre al valore delle rose e degli ingaggi percepiti dai calciatori e dai mister. Insomma, sarà una sfida infuocata, dentro quanto fuori dal terreno di gioco.