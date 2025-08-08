Inter, Monaco rimontato con l’uomo in meno: Lautaro-Bonny in amichevole. La squadra di Chivue mostra il carattere e passa

Mostra il carattere della grande squadra la nuova Inter di Cristian Chivu. Nel primo, vero test internazionale del suo precampionato, la formazione nerazzurra batte in rimonta per 2-1 il Monaco, nonostante un’ora di gioco disputata in inferiorità numerica. Una prova di cuore, grinta e qualità che lancia segnali estremamente incoraggianti in vista della nuova stagione. Decisive le reti nella ripresa del capitano Lautaro Martinez e del nuovo acquisto Ange-Yoan Bonny.

Un avvio da incubo: gol subito e rosso a Calhanoglu

La partita, per l’Inter, era iniziata nel peggiore dei modi. Dopo appena due minuti di gioco, i nerazzurri si sono trovati in svantaggio a causa della rete di Akliouche. A complicare ulteriormente un primo tempo difficile è arrivata, al 35′, l’espulsione per doppia ammonizione di Hakan Calhanoglu, per un intervento giudicato con eccessiva severità dall’arbitro. Sotto di un gol e di un uomo, la sfida sembrava ormai compromessa.

La reazione nella ripresa: Lautaro e Bonny firmano la rimonta

Nella ripresa, però, è emerso tutto l’orgoglio della squadra di Chivu. Al 60′, il capitano Lautaro Martinez ha suonato la carica, siglando il gol del pareggio con un preciso diagonale su assist di Barella. A completare la rimonta ci ha pensato il nuovo acquisto, Ange-Yoan Bonny: entrato al 66′, l’attaccante ha impiegato appena 14 minuti per trovare il suo secondo gol in due partite, realizzando la rete del definitivo 2-1 all’80’ minuto.

Ottima prova di carattere e un Bonny già decisivo

Al di là del risultato, la vittoria contro il Monaco è un’iniezione di fiducia fondamentale. L’Inter ha dimostrato di avere carattere, sapendo soffrire e reagire alle difficoltà. La nota più lieta, oltre alla rete del capitano, è l’impatto devastante del nuovo acquisto Bonny, già decisivo e perfettamente integrato nei meccanismi della squadra. Un segnale importante per Chivu e per tutti i tifosi nerazzurri.