Calhanoglu espulso in amichevole: protesta anche il tecnico del Monaco. La strana decisione dell’arbitro in un test match

Non comincia nel migliore dei modi la stagione dell’Inter e, in particolare, quella di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato espulso per doppia ammonizione al 35′ del primo tempo della prestigiosa amichevole contro il Monaco, lasciando la squadra di Cristian Chivu in dieci uomini per quasi un’ora di gioco. Un episodio che ha scatenato veementi proteste e che prosegue un’estate complicata per il numero 20 nerazzurro.

Il cartellino rosso: un’entrata severamente punita

Tutto è accaduto al minuto 35, con l’Inter già in svantaggio per 1-0 a causa della rete di Akliouche. Calhanoglu, già ammonito in precedenza, è entrato in scivolata su Vanderson. La decisione dell’arbitro, il signor Vernice, è stata immediata: secondo cartellino giallo e conseguente espulsione. Rivedendo le immagini, tuttavia, il fallo non sembrava meritevole di una sanzione così pesante: si nota come il centrocampista nerazzurro non affondi il tackle e ritragga la gamba prima del contatto. Una decisione apparsa a tutti eccessivamente severa.

Le proteste di Chivu e la perplessità di Hütter

La scelta dell’arbitro ha scatenato la rabbia della panchina dell’Inter. Sia il tecnico Cristian Chivu che il suo vice Aleksandar Kolarov (successivamente ammonito) hanno protestato a lungo, chiedendo spiegazioni per un provvedimento ritenuto ingiusto. A rendere ancora più surreale la situazione è stato l’intervento del tecnico del Monaco, Adi Hütter. Anche l’allenatore avversario si è avvicinato all’arbitro, mostrando la sua perplessità per una decisione che, di fatto, ha rovinato un test amichevole pensato per valutare la condizione di entrambe le squadre.

Un avvio di stagione da dimenticare per Calhanoglu

Per il centrocampista turco si tratta di un avvio di stagione decisamente da dimenticare. Dopo aver passato l’estate al centro di una lunga telenovela di mercato per un possibile, e poi sfumato, trasferimento al Galatasaray, ora arriva questa espulsione severa che lo mette nuovamente al centro delle cronache. Un episodio frustrante che Calhanoglu, dopo aver lasciato i suoi compagni in dieci uomini, spera di mettersi presto alle spalle.