Inter, Nainggolan non avrebbe gradito il minutaggio contro la Fiorentina

A Radja Nainggolan non sarebbero andati a genio i pochi minuti contro la Fiorentina

La pista che porterebbe il ritorno al Cagliari di Radja Nainggolan non è ancora chiusa. L’allenatore rossoblù Eusebio Di Francesco è stato chiaro: non rinuncerà al belga fino all’ultimo giorno di mercato.

E gli indizi che arrivano da Milano sarebbero positivo. Come riportato da La Nuova Sardegna, Nainggolan non avrebbe gradito i pochi minuti che Conte gli ha concesso durante Inter-Fiorentina. Il centrocampista non gradirebbe un ruolo da comprimario e la strada Cagliari, quindi, sarebbe ancora la preferita.