Inter Napoli, Chivu perde i pezzi: assenza pesante nell’allenamento di oggi! Salta il big match di domenica a San Siro contro i partenopei

Dopo il prezioso successo maturato ieri contro il Parma, l’Inter non perde tempo e si proietta immediatamente verso la super sfida di domenica. Ad Appiano Gentile è scattata l’operazione Napoli, con la squadra che ha ripreso gli allenamenti in vista di uno scontro diretto che vale una fetta di scudetto. Il tecnico Cristian Chivu può accennare un sorriso, poiché dall’infermeria arrivano novità positive proprio a ridosso del big match.

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, la seduta odierna ha visto il parziale rientro in gruppo di due pedine importanti per le rotazioni dei Nerazzurri. Sia il veterano della fascia Matteo Darmian che il dinamico centrocampista Andy Diouf hanno svolto buona parte del lavoro atletico e tattico con i compagni. Entrambi i giocatori sono quindi da considerarsi recuperati e convocabili per la battaglia di San Siro contro i Partenopei. Note dolenti, invece, per quanto riguarda Davide Frattesi: l’incursore della Nazionale ha proseguito con il programma di lavoro differenziato e sarà costretto a dare forfait, saltando l’incrocio decisivo per l’alta classifica.

