In Coppa Italia le due squadre non si affrontano dal gennaio 2016. A San Siro l’ultimo incontro è del 1997.

Sono passati tanti anni dall’ultimo scontro in Coppa Italia tra Inter e Napoli. Sono passati tantissimi anni dall’ultimo scontro a San Siro. Le due squadre in Coppa Italia si sono incrociate poche volte e in parecchie circostanze ad avere la meglio sono stati i nerazzurri.

Andiamo con ordine. Il primo incontro risale alla stagione 37/38 e a vincere fu l’Inter per 0-2. Sempre nel ’38 l’Inter torna a Napoli dove pareggia 1-1. Poi quattro partite consecutive a San Siro che vedono i nerazzurri vincenti in tre occasioni e poi un pareggio. Era il 1997. Da quell’anno, in Coppa Italia, le due squadre non si incontrarono più a San Siro.

In totale in 11 incontri sono 6 le vittorie dell’Inter, 3 quelle Napoli e 2 pareggi.