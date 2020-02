Inter – Napoli, in campo un osservato speciale per i nerazzurri

Dries Mertens è un obiettivo della dirigenza nerazzurra. Il belga potrebbe arrivare a parametro zero e Romelu Lukaku spinge.

Le possibilità di vedere Dries Mertens con la maglia dell’Inter la prossima stagione non sono poi così basse. L’attaccante del Napoli non sta vivendo la sua migliore stagione e la sua avventura in azzurro sembra ormai essersi conclusa.

L’Inter ha fiutato l’affare e si è gettata a capofitto sul belga. Inoltre a spingere per la buona riuscita dell’affare c’è anche il compagno di nazionale Romelu Lukaku. Le parti stanno dialogando e secondo quanto riportato da Tmw ci sarebbe un’intesa in linea di massima sull’ingaggio: 5 milioni netti a stagione.