Stefan De Vrij non prolungherà il suo contratto con l’Inter, che è in scadenza a giugno 2023.

Per l’olandese ci sono stati alcuni sondaggi dalla Premier League, e come riporta Tuttosport, non resterà alla corte di Inzaghi.