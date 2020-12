C’è aria di divorzio fra l’Inter e Radja Nainggolan. Il Ninja non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte. La situazione attuale

C’è aria di divorzio fra l’Inter e Radja Nainggolan. Lo conferma Gazzetta dello Sport segnalando come il centrocampista belga non sia stato nemmeno convocato per la partita contro lo Spezia.

Il Ninja non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte, che lo ha bocciato o più semplicemente non lo ritiene funzionale alla sua idea di calcio.