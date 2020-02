Inter, non solo Eriksen: segnali importanti anche dai rincalzi

Christian Eriksen è stato senza dubbio il protagonista del match contro il Ludogorets: buone risposte anche da Moses e Godin

Il massiccio turnover adottato da Conte per battere il Ludogorets è funzionato alla perfezione. Non solo per il risultato finale ma anche per dare al tecnico quelle risposte che cercava dai cosiddetti “rincalzi”.

Victor Moses è stato uno dei più positivi. Ha alternato forza nello strappo e giuste decisioni, come la finta su cui fa sedere il difensore e la lucidità di cercare Biraghi. Sanchez non giocava 90 minuti interi da un anno e mezzo e anche lui ha dato buone risposte. Può essere la variante del gioco offensivo nerazzurro. Godin non è esattamente una riserva, però l’uruguaiano visto in Bulgaria fa ben sperare. Gioca a sinistra, cosa che permetterebbe a Skriniar di tornare a destra, dove rende meglio, e lo fa con autorevolezza difensiva e anche intraprendenza con la palla.