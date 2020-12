Inter, notte da Lu-La: i nerazzurri si aggrappano ai due attaccanti

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku guideranno l’attacco dell’Inter contro il Borussia Mönchengladbach nella delicata sfida di Champions

Vincere senza se e senza ma. Questa è la missione dell’Inter questa sera che dovrà tornare a Milano con i tre punti se vuole alimentare i sogni di qualificazione agli ottavi di Champions League. Contro il Borussia Mönchengladbach spazio a Lukaku e Lautaro Martinez, sperando che sia una notte da Lu-La piena.

E allora palla a quei due, c’è da fidarsi nonostante le ultime due uscite flop, a Kiev con lo Shakhtar e in casa col Real Madrid: zero gol segnati, un punto in due partite e Champions compromessa. Eccola, la media sballata. Perché ci sarà un motivo se le gare internazionali si giocano di sera: di Lu-La c’è bisogno, di Lu-La si vive. Il «rischio» è salutare la compagnia già stasera. L’impresa è la qualificazione. E ci sono tanti motivi, per inseguirla. In serie: i 10 milioni di differenza di incasso tra gli ottavi e la retrocessione in Europa League, per di più a fronte di un bilancio chiuso a -102 milioni. E poi: l’autostima da coltivare dopo la vittoria con il Sassuolo, il passo in avanti in termini di club e l’abitudine ad alti livelli, da consolidare dopo la finale di Europa League di agosto.