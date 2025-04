Inter, la stanchezza è reale, ma le altre semifinaliste corrono ancora di più: il confronto

Inter, il confronto sui minuti giocati dai nerazzurri (e la stanchezza dei nerazzurri) e le altre semifinaliste di Champions League

La stanchezza dell’Inter è reale, ma non unica: tutte le semifinaliste di Champions League hanno giocato un numero simile di partite, eppure i nerazzurri appaiono oggi i meno brillanti, come visto contro la Roma. I dati riportati da la Gazzetta dello Sport confermano che i titolari nerazzurri non sono stati spremuti più di altri top club – ben 7 blaugrana hanno un minutaggio maggiore di Lautaro Martinez -, ma il calo fisico e mentale è evidente, soprattutto dopo la doppia sfida col Bayern. Il Barcellona in questa stagione ha già disputato 53 partite, l’Arsenal 52 come i nerazzurri e il PSG 51. L’obiettivo dichiarato della società è trasformare questa presenza continuativa su tutti i fronti da eccezione a regola, imparando però dagli errori di gestione della rosa.

A incidere è anche l’età media elevata della squadra, la più alta tra le semifinaliste: 29,3 anni contro i 24,9 del Barcellona, 27,1 dell’Arsenal e i 23,9 del PSG. Il mercato limitato degli ultimi anni ha impedito un ricambio, e gli arrivi di gennaio (Taremi e Zielinski) non hanno inciso. Il prossimo anno si punterà a una rosa più giovane e profonda, per competere ancora su tre fronti ma con più energie e soluzioni.