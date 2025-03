Inter a due facce contro l’Udinese: prima ipoteca la vittoria, poi rischia troppo; Sommer decisivo, Inzaghi nervoso – le pagelle

Inter, ottima partenza contro l’Udinese, poi la squadra di Inzaghi – espulso – stacca la spina e si salva grazie a Sommer: le pagelle dei nerazzurri

L’Inter batte l’Udinese e porta a casa tre punti per continuare a guidare la classifica in solitaria, mantenendo il vantaggio sul Napoli a +3 e allungando sull’Atalanta di 9 punti. Contro i friulani i nerazzurri sono partiti bene trovando subito i gol di Arnautovic e Frattesi, ma poi la sensazione è che la squadra abbia staccato la spina, lasciando rientrare in partita i bianconeri che prima hanno accorciato le distanze con Solet e poi arrembato la squadra di Inzaghi – ieri molto nervoso ed espulso – che si è salvata grazie alle prodezze di Sommer. Di seguito i voti al tecnico, al migliore e il peggiore in campo per la Gazzetta dello Sport.

ALLENATORE – Inzaghi 6: «Comprensibili i cambi per gestire le energie in un mese da stress, ma alla squadra arriva il messaggio sbagliato. Agitato ed espulso».

MIGLIORE – Sommer 8: «Il volo spaziale su Lucca e il tuffo disperato su Solet potrebbero diventare le parate scudetto. Il gol è imparabile».

PEGGIORE – Correa 4.5: «Non riesce proprio a cogliere l’attimo. Entra quando l’Udinese sembra ko, è molle e rende molto facile la vita a Bijol e compagni».