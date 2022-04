Inter, patto con Inzaghi sul mercato: le mosse dei nerazzurri

Inter, patto tra il mister Simone Inzaghi e il presidente Steven Zhang per il futuro: ecco cosa succederà in estate

Secondo il budget di inizio anno, infatti, un eventuale tripletino alleggerirebbe di una quindicina di milioni il prossimo rosso dell’Inter, che era stato prudenzialmente previsto intorno ai 100 milioni. Ma, in caso di vittoria, c’è da considerare soprattutto la rivalutazione dei cartellini: da campioni di Italia, certi giocatori varrebbero di più al momento opportuno. Del resto, lo stesso Zhang ha ripetuto più volte a tutti i capi-area nerazzurri quale sarà il comandamento per la prossima stagione: è strategico, perfino necessario, tagliare il costo degli stipendi della rosa di un 10-15%. Senza scordare che il calciomercato dovrà chiudere ancora una volta in marcato attivo.

La vicinanza del presidente alla squadra è garantita, soprattutto, dalle continue visite ad Appiano, dove è diventata fitta la frequentazione con Inzaghi. Di Simone, Steven apprezza stile e semplicità: presidente e allenatore hanno legato soprattutto durante il lungo momento di buio della squadra. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.