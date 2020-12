Inter, per la cessione di Eriksen si apre un nuovo scenario

Ogni giorno che passa diventa sempre più concreta la cessione di Christian Eriksen nella prossima sessione invernale. Gli aggiornamenti

L’Inter, infatti, non vorrebbe privarsi definitivamente del danese ma vorrebbe solamente girarlo in prestito sino alla fine della stagione per risparmiare sull’ingaggio.

Su queste fronte, però, non si sono ancora registrati interessamenti da parte di club stranieri e anche la trattativa con il PSG per uno scambio con Paredes viene definita in fase embrionale.