Inter: perché Giroud è un attaccante che serve a Conte

Giroud ha caratteristiche che Conte cerca nei suoi attaccanti. Il francese può rendersi molto utile all’Inter

Giroud non è un attaccante con qualità in finalizzazione superbe. Segna anzi abbastanza poco, tuttavia ha ottime qualità nel gioco spalle alla porta. Tant’è che ha costruito la sua fama sul pregio di creare le condizioni affinché i compagni segnino.

Conte vuole che le proprie punte giochino vicine tra di loro, che sappiano tenere palla per far risalire la squadre e che combinino bene sul corto. Tutti aspetti in cui Giroud ha indubbie qualità. Insomma, si tratta di un jolly utile e funzionale per quelle che sono le richieste tattiche di Conte, in grado di far rifiatare Lukaku e Lautaro.