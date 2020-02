L’Inter macina più chilometri di tutti in campionato e in 21 situazioni di vantaggio non ha mai perso. I numeri della formazione di Conte.

Affermare che l’Inter corre veloce in campionato non vuole far intendere solamente i punti collezionati consecutivamente (36). Perché i nerazzurri corrono più degli altri nel vero senso della parola. La classifica parla chiaro. Gli uomini di Conte, fin qui, hanno corso in media quasi 113 km, 112.8 per l’esattezza.

Tre in più rispetto al Parma che a sua volta mette dietro Hellas Verona e Juventus. L’Inter è una macchina che si accende all’inizio del match e si spegne solo dopo il triplice fischio. Devozione, sacrificio e un’ottima condizione atletica.

Un altro dato che certifica la leadership nerazzurra è il dato delle sconfitte dopo essere passata in vantaggio: 0. Zero sconfitte. In 21 situazioni di vantaggio l’Inter è l’unica squadra tra le prime tre a non avere mai perso. Anche in circostanze complicate in partite dure e fastidiose. Concretezza e forza mentale. Due concetti ben impiantati del DNA della squadra targata Antonio Conte.