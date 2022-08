Inter, presentata la seconda maglia, realizzata con plastica riciclata

L’Inter ha presentato le seconde maglie, fatte con bottiglie di plastica riciclata: c’è anche lo sponsor DigitalBits

L’Inter ha presentato le seconde maglie per la prossima stagione. Le divise faranno già il debutto in vista della partita con il Lecce. Realizzate da Nike, rientra nel più ampio progetto Move to Zero, che punta a una produzione a basso consumo di carbonio: infatti, la maglia è realizzata al 95% con bottiglie di plastica riciclata.

È più di una maglia, sono i nostri valori.

Siamo Brothers and sisters of the world 🌏

Pushing forward since 1908 ⚫🔵#IMInter @nikefootball pic.twitter.com/j3vqdmquQn — Inter (@Inter) August 11, 2022

Sulla maglia spunta inoltre lo sponsor DigitalBits in bella mostra sul petto nonostante gli intoppi delle ultime settimane.