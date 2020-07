Inter, pronto il rinnovo per Lautaro Martinez: le cifre

L’Inter è pronta ad offrire a Lautaro Martinez un rinnovo di contratto: la proposta sarà fatta a stagione ultimata

Il Barcellona si è defilato, quasi del tutto, dalla corsa a Lautaro Martinez. Allo stato attuale non ci sono le condizioni economiche per portare il Toro in Catalunya. Per questo motivo, spiega La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha pronto il rinnovo di contratto da presentare all’argentino.

L’offerta sarà fatta appena finita la stagione, una volta terminati gli impegni di Europa League, comunque prima di settembre: ingaggio da 5,5 milioni, questa sarà l’offerta del club, ben lontana dai 10 promessi dal Barcellona, ma certamente in linea con i piani nerazzurri.

Il tempo stringe. Anche perché l’Inter non vuole andare troppo per le lunghe, dovendo nel caso di cessione trovare un sostituto di Lautaro. Ma ad oggi – e a differenza di quanto avveniva settimane fa – l’Inter ragiona nella costruzione della squadra che verrà come se l’argentino non dovesse andar via. Un problema in meno, certo, perché la sostituzione sarebbe materia complicata da gestire, in considerazione della stima enorme di Conte e del club nei confronti dell’argentino. Ma nell’idea di metter mano in maniera profonda all’attuale organico, il potenziale mancato introito della cessione di Lautaro andrà in qualche modo colmato. Come? Due vie: rivedendo i piani di rafforzamento in alcuni settori. Oppure prevedendo altre cessioni top, leggi Skriniar e Brozovic.