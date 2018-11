Inter, quando firma Marotta? Zhang ha fretta di chiudere

Inter, tutto pronto per l’arrivo in società di Beppe Marotta: quando verrà firmato il contratto? Zhang pronto dopo il Tottenham

La narrazione dell’arrivo di Giuseppe Marotta all’Inter dopo una lunga parentesi dirigenziale in seno alla società Juventus per otto anni sembra ormai essere alla conclusione. Gli ultimi segnali sono chiari indicatori di come sia tutto pronto per il nuovo innesto in società e anche le dichiarazioni dei protagonisti del mondo nerazzurro non sembrano lasciare possibilità ad altri finali della vicenda. La scorsa settimana Marotta non si è sbilanciato con i cronisti al suo arrivo in Italia dopo il viaggio in Cina, ma si è presentato in Lega insieme ad Antonello, altro dirigente della società nerazzurra.

Le dichiarazioni di Spalletti in conferenza e sopratutto quelle di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, nel pre-partita di ieri contro il Frosinone non lasciano spazio ad interpretazioni: Marotta arriverà a breve all’Inter. Già, ma quando? Secondo l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, infatti, Steven Zhang vorrebbe chiudere al più presto con l’ex dirigente della Juventus in un momento stagionale delicato per gli impegni della formazione di Luciano Spalletti. Dopo la vittoria in campionato di ieri, infatti, ad attendere i nerazzurri c’è la sfida decisiva di Champions League a Wembley contro il Tottenham. E proprio al ritorno da Londra, tra mercoledi e giovedi, potrebbero essere sistemati gli ultimi dettagli burocratici e dare il via alle firme sul contratto che legherà Marotta all’Inter.