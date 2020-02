La squadra di Conte non ha mai perso lontana da San Siro e in trasferta la media punti è più alta.

L’Inter si prepara alla grande sfida dell’Olimpico contro la Lazio. La squadra di Conte ci arriva dopo il ko casalingo in Coppa Italia contro il Napoli, ma con una certezza in più: fuori casa non ha mai perso.

I nerazzurri in trasferta finora hanno infilato 9 vittorie e due pareggi. Anche il conto dei gol è maggiore rispetto a quello in casa: 25 quelli fatti e solo 10 quelli subiti. La squadra di Conte dunque in trasferta vanta numeri migliori rispetto a quelli in casa. Anche la media punti è superiore: 2,64 contro i 2,08 di San Siro.