Andrea Ranocchia è sempre più lontano dall’Inter: il difensore classe ’88 piace molto al Genoa. Gli aggiornamenti

È in corso a Milano un incontro tra Andrea Ranocchia e il suo entourage per definire il futuro, dopo che l’Inter gli ha comunicato di non fare più parte del progetto tecnico di Antonio Conte.

Il difensore dovrà valutare le offerte ricevute, con il Genoa che resta in pole. Il club rossoblù attende una risposta dal difensore classe ’88.