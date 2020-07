Inter, Ranocchia: «Farà caldo, ma dobbiamo vincere per forza»

Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, ha parlato nel pre partita della sfida col Bologna

VINCERE – «Sarà una gara difficile anche oggi, loro hanno incarnato l’anima del loro allenatore, hanno buone individualità. Ma noi dobbiamo continuare a vincere e giocare bene. Giocheremo a un orario insolito, vedremo come risponderanno gambe e testa. Farà caldo per entrambe le squadre, sarà un problema per tutti. Ma siamo pronti, dobbiamo vincere per forza».

PALACIO – «Rodrigo è un giocatore forte, di esperienza e tecnica. Da temere, sarà bello riabbracciarlo».