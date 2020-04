Inter, rebus Eriksen: Conte ci punta ma gli chiede una cosa

Rimane vivo il rebus Eriksen in casa Inter: Conte ci punta e ha una strategia per far rendere al massimo il danese

La Gazzetta dello Sport si interroga sulla reale funzione di Christian Eriksen nello scacchiere di Antonio Conte partendo, però, da una considerazione: è un grande giocatore. I numeri parlano per lui. Ad oggi è il giocatore che in Premier ha fatto più assist, più gol da fuori, più su punizione e che ha creato più occasioni.

Acquistarlo a 20 milioni è stata un’ottima scelta – sottolinea la Rosea – ma il danese non è arrivato in sostituzione del cileno. Sono giocatori diversi. Cosa intende farne Conte? Qual è il ruolo ideale di Eriksen? Anche nelle 20 partite di Premier giocate in questa stagione, ha confermato la sua duttilità. Comunque, Conte per Eriksen potrebbe mettere a punto il 3-4-1-2, abbozzato in tutta fretta a Udine. È evidente come l’avvio di stagione in sordina nel Tottenham non lo abbia favorito a livello fisico. Come appare lapalissiano che Eriksen debba crescere sotto l’aspetto dell’intensità se intende ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’Inter di Conte. Un lavoro che presumibilmente durerà fino al prossimo campionato.