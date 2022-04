Inter, ritorno di fiamma per Viti. E quell'offerta a gennaio...

L’Inter fa sul serio per il giovane calciatore dell’Empoli. Il retroscena sull’offerta presentata dai nerazzurri a gennaio

L’Inter pensa seriamente a Viti. Il difensore classe 2002 dell’Empoli è infatti un obiettivo concreto dei nerazzurri per l’estate.

Come scrive Repubblica, Marotta e Ausilio avrebbero già presentato un’offerta da oltre 13 milioni di euro a gennaio, rifiutata però dal club toscano. L’idea è quella di riprovarci in estate, garantendo all’Empoli la possibilità di tenerlo per un’altra stagione in prestito.