Conferenza stampa Inzaghi: «Una stagione a colori. Paragone con Conte? Nessun fastidio»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni:

LA STAGIONE – «Stagione a colori e non in bianconero come qualcuno pensava. Abbiamo vinto coppe, espresso un bel gioco, siamo arrivati agli ottavi di Champions e siamo qui a giocarci lo scudetto all’ultima giornata»

VIGILIA – «La squadra ha passato una settimana come le altre nel preparare la partita. Ci sono 90′ da giocare alla grande per non avere rimpianti, pur sapendo che non dipenderà da noi. Serve fare 84 punti, poi vedremo cosa succederà»

CONTE – «Non mi dà nessun fastidio, io ho un ottimo rapporto con lui e c’è stima reciproca. Ha fatto un ottimo lavoro qui. È un paragone normale in questi casi, ma a cui io non do nessun peso. Guardo solo cosa mi ha dato la squadra e la società nel corso della stagione. È stata una grandissima annata indipendentemente da ciò che succederà domani»

CONFRONTO ALLENATORI – «Ci sono tanti allenatori che hanno fatto molto bene, ma se devo dire uno che mi ha stupito devo dire Nicola. Ha ereditato una situazione non facile, anche se bisogna aspettare l’ultima giornata»

