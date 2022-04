Inter, San Siro tutto esaurito per Derby e Roma

Caccia ai biglietti per gli ultimi appuntamenti dell’Inter a San Siro: tutto esaurito per il Derby della Madonnina e 50 mila per la Roma

San Siro si prepara al finale di stagione dei nerazzurri e in città si scatena la caccia al biglietto. Dopo gli ultimi risultati che hanno risollevato il morale dei tifosi, ci si prepara ad un tutto esaurito per il Derby con il Milan, ampiamente prevedibile e già sold out, ma anche ad una super sfida con la Roma.

Per la gara con i giallorossi sono già stati venduti 50 mila posti a sedere, nonostante il ponte del 25 aprile – ed è molto probabile che nei prossimi giorni si registri il tutto esaurito