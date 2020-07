Inter Sanchez, serve l’offerta adeguata per convincere lo United. Al momento i red devils non cambiano idea

Il Manchester United non è convinto delle richieste dell’Inter. I Red Devils – come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com – non cambiano idea e sono intenzionati a lasciare Alexis Sanchez a Milano soltanto entro il 5 agosto.

L’inter dovrà dunque tentare di acquistare il cileno entro questa data per poterlo avere a disposizione anche in chiave Europa League, altrimenti il prestito difficilmente verrà prolungato.