Inter, crollo sul traguardo! Terzo ko consecutivo, la stanchezza schiaccia la squadra e ora la Champions spaventa

Inter, contro la Roma terzo ko consecutivo senza segnare: la squadra stanca fisicamente e mentalmente e ora la Champions spaventa

L’Inter è crollata, in un bel paragone de la Gazzetta dello Sport, come Dorando Pietri nella maratona di Londra 1908, stramazzando davanti a tre traguardi: Coppa Italia sfumata, scudetto compromesso dopo la sconfitta con la Roma e la rincorsa alla Champions in forte salita. Tre sconfitte di fila senza segnare (Bologna, Milan, Roma) certificano la crisi nerazzurra, aggravata da una condizione atletica e mentale pessima. Inzaghi ora deve tentare un miracolo per riaccendere energie e orgoglio, mentre la Roma di Ranieri, con una strategia coraggiosa e intelligente, ha sfruttato il momento di debolezza interista per rilanciare il sogno Champions.

La prestazione dell’Inter contro la Roma è stata desolante: squadra lenta, prevedibile, schiacciata da stanchezza fisica e mentale dopo 52 partite stagionali e un mercato che ha deluso le aspettative. La Roma ha dominato atleticamente, colpendo con Soulé e resistendo nel finale. L’arbitraggio non ha aiutato i nerazzurri, con un rigore negato su Bisseck, ma la crisi appare strutturale. Ora Inzaghi deve provare a resuscitare la squadra in Champions contro il Barcellona, mentre Ranieri ha lasciato San Siro con una lezione di calcio e lucidità.