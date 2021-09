Inter, sensazioni positive per Correa: con l’Atalanta può esserci

Inter: può tornare a disposizione di Simone Inzaghi l’attaccante argentino dopo la botta che l’ha tenuto fuori contro la Fiorentina

In vista della gara di questo pomeriggio contro l’Atalanta, la buona notizia per l’Inter è il recupero di Joaquin Correa.

Dopo la frenata di giovedì, infatti, l’attaccante argentino ha svolto quasi l’intero allenamento in gruppo ed è rimasto in ritiro con i compagni. Come riportato dal Corriere dello Sport, questo significa che, se non ci saranno ulteriori intoppi, il Tucu si accomoderà in panchina.