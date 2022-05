Inter Sensi, sarà addio? Ci pensano tre club di A

Stefano Sensi ha una gran voglia di restare all’Inter per dimostrare di valere ancora una piazza importante: il futuro è incerto e intanto si fanno sotto tre club di A

Stefano Sensi dopo i sei mesi alla Sampdoria vorrebbe restare all’Inter per cercare di convincere Inzaghi a puntare su di lui. Le qualità tecniche non si discutono, anzi se stesse bene a livello fisico potrebbe dire la sua nella mediana nerazzurra, ma appunto le noie muscolati non gli permettono di giocare con continuità.

Intanto tre club di Serie A si sarebbero mossi per il classe ’95. Oltre a Sassuolo e Fiorentina di cui avevamo parlato nei giorni scorsi, ci sarebbe anche il Monza sulle tracce di Sensi. Lo scrive Tuttosport.