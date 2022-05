Cessione Sampdoria, advisor in definizione: cosa succede ora

Cessione Sampdoria: advisor in via di definizione. Ecco cosa succederà ora al club blucerchiato. Le ultime notizie

Non sono emerse particolari novità dal Consiglio di Amministrazione andato in scena oggi in casa blucerchiata. La Sampdoria ha confermato l’iscrizione alla stagione 2022/23 di Serie A, rispettando così tutti gli adempimenti necessari.

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, per quanto riguarda la cessione del club, è ancora in fase di definizione la nomina dell’advisor da parte di Gianluca Vidal. Si tratterà di un soggetto internazionale: no a Deloitte ed Ernst&Young.