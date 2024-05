Sampdoria, è caccia al nuovo ds: tutti i nomi possibili

La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo ds in vista della prossima stagione: il Secolo XIX ha fatto una lista di nomi

In questo momento però ci sarebbero tre profili papabili per il ruolo di d.s. In primis vi sarebbe Pietro Accardi, in forza all’Empoli, e subito dietro il direttore sportivo della Juventus Next Gen Claudio Chiellini. Esso rappresenta quella che fu la prima scelta di Andrea Radrizzani (su consiglio di Fabio Paratici). E’ considerato ancora spendibile il nome di Guido Angelozzi, accostato anche alla Salernitana, il quale ha costruito il Frosinone attualmente in mano ad Eusebio Di Francesco.