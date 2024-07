Sampdoria, Accardi: «Calciomercato? Abbiamo IDEE CHIARE, questa è la PRIORITÀ»

Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato del calciomercato e non solo nella sua conferenza di presentazione

Pietro Accardi è intervenuto in occasione della conferenza stampa come nuovo direttore sportivo della Sampdoria. Queste le parole dell’ex Empoli.

MANFREDI – «Ringrazio stampa per la presenza e presidente per fiducia. E’ stato molto semplice accettare la proposta del Presidente al netto delle difficoltà».

MAGLIA – «Chi ha indossato come me questa maglia sa cosa vuol dire la Sampdoria. Nom ho minimamente pensato alle difficoltà, ha chiamato il cuore. Quando c’è sentimento per un club come in questo caso non si pensa alle difficoltà».

CALCIOMERCATO – «Abbiamo idee chiare, facciamo uscite per agevolare lo sblocco e costruire squadra. Nell’immediato non possiamo agire, ma più avanti vedremo. Ora la priorità è fare spazio».