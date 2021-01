Inter, perché gennaio è il mese decisivo nella rotta verso lo Scudetto

Nelle ultime stagioni il mese di gennaio ha regolarmente affondato le ambizioni dell’Inter: il 2021 deve garantire l’inversione di tendenza nel rendimento

Il principale ostacolo per l’Inter sulla rotta verso lo Scudetto? Semplice, il mese di gennaio. No, non è una battuta. O meglio, lo è ma con un fondo di verità ineluttabile sancito dalle statistiche raccolte dai nerazzurri negli anni più recenti.

Da Mazzarri a Mancini, da Spalletti a Conte nulla è cambiato, con l’effimera eccezione di Pioli che nel 2017 ripartì a razzo salvo poi naufragare con l’incedere della primavera. Eppure, un anno fa il tecnico salentino aveva esordito con il botto espugnando Napoli. Ma la scure di gennaio si abbatté regolarmente sotto forma di tre miseri pareggi con Atalanta, Lecce e Cagliari.

Ecco perché il tifoso interista guarda ai prossimi 30 giorni con un mix di impazienza e inquietudine. Anche perché saranno ben 7 le gare in calendario, compresa la complicata trasferta di Firenze nell’esordio in Coppa Italia. Ma è senza dubbio la Serie A che catalizzerà principalmente le energie.

Crotone e Sampdoria per un approccio più morbido, settimana clou dal 10 al 17 con Roma e Juventus (più Fiorentina in mezzo), chiusura da prendere con le molle tra Udinese e Benevento. Diciotto punti in palio nel solo gennaio, nessun altro mese sarà altrettanto ricco.

Handanovic e compagni arrivano alla ripresa nelle migliori condizioni possibili. Sette vittorie consecutive a chiudere il 2020 e i pochi infortunati (Vecino e Sanchez) pronti ormai al rientro in gruppo. Vero, il mercato invernale si annuncia senza particolari esborsi economici, ma sarà fondamentale per liberarsi da quei giocatori in surplus e poco “allineati” alle idee di Antonio Conte. É il momento di invertire la tendenza.