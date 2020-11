Inter, sette difese cambiate in nove partite: a Bergamo tornerà Skriniar

In questo inizio di campionato l’Inter ha cambiato ben sette difese in nove partite: a Bergamo contro l’Atalanta ci sarà Skriniar

Uno dei punti deboli dell’inizio di stagione negativo dell’Inter è sicuramente la fase difensiva. Il confronto con i numeri dell’anno scorso è impietoso: 10 reti subite in campionato nelle prime sei gare, contro le 2 della scorsa stagione. E anche in Champions il saldo è negativo, con Handanovic superato cinque volte in tre gare contro le tre di un anno fa.

L’Inter ha bisogno di ritrovare compattezza, ma soprattutto di rialzare il muro. E adesso c’è un motivo in più per accelerare il processo di difesa del fortino. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar a Madrid è tornato a respirare il profumo del campo, accomodandosi in panchina dopo un mese di assenza dai campi di gioco. Il Coronavirus è ormai alle spalle, ora lo slovacco ha voglia di riprendersi l’Inter e il tempo perduto. E Conte ha bisogno dei suoi muscoli per sentirsi nuovamente al sicuro. Nei piani iniziali, infatti, il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni doveva essere lo schieramento titolare. Da far ruota- re, chiaro. Ma da ripresentare in tutte le grandi occasioni. E invece fin qui il tridente che lo scorso anno si era dimostrato quasi impenetrabile è stato schierato soltanto in una occasione, il 4 ottobre contro la Lazio. Riaverlo contro l’Atalanta potrebbe essere un ottimo punto di partenza per provare ad arginare la forza d’urto dell’attacco dell’Atalanta, praticamente annullato nell’ultimo precedente dello scorso primo agosto: per Gomez e compagni zero tiri verso la porta nel primo tempo.