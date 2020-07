Inter, sguardo al futuro: l’idea rimane il «modello Juve», lo stesso Conte ha voluto tracciare la strada per i prossimi anni

Serve prendere come modello la Juventus. Parole di Antonio Conte, il tecnico dell’Inter è stato abbastanza chiaro durante la conferenza alla vigilia del match contro la Fiorentina.

«È giusto guardare al club bianconero, perché sta dominando in Italia e lo sta facendo anche in maniera importante. Per migliorare bisogna sempre guardare i migliori»: una sorta di avvertimento al club per poter diminuire il gap con i bianconeri. A riportarlo è il Corriere dello Sport.