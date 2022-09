Inter, Skriniar ai saluti? C’è già il sostituto a prezzo di saldo

Inter, Skriniar ai saluti con il club nerazzurro? Marotta avrebbe già messo nel mirino il sostituto dello slovacco

La trattativa per il rinnovo in scadenza nel 2023 non è ancora in fase avanzata e l’Inter non può escludere a priori che a gennaio Milan Skriniar possa salutare la compagnia. Ecco perché, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta iniziando a guardarsi attorno alla ricerca delle occasioni giuste.

Su tutti c’è Chalobah del Chelsea, amico di Romelu Lukaku e ai margini dei Blues nonostante un contratto fino al 2026 e i soli 23 anni di età. È una strada praticabile con la formula del prestito con una clausola di riscatto, se i due club riuscissero ad accordarsi sui termini.

Caglar Soyuncu è invece in scadenza di contratto con il Leicester, ma di fatto praticamente fuori rosa: l’unica soluzione in questo caso sarebbe un acquisto a titolo definitivo facendo appunto leva su questi due presupposti al momento delle trattative con le Foxes.