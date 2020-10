Inter, Skriniar torna in Italia: ecco perchè lo slovacco può viaggiare

Milan Skriniar oggi tornerà in Italia: il difensore dell’Inter si sottoporrà subito al tampone per potersi mettere a disposizione di Conte

Milan Skriniar oggi farà ritorno in Italia. Il difensore slovacco, positivo al Coronavirus e testato in Nazionale, può fare rientro alla base, come spiegato da Il Corriere dello Sport.

«Essendo stato 21 giorni in isolamento, l’Ats gli ha dato il permesso anche perché la sua eventuale carica positiva non è considerata in grado di infettare». Tampone poi a Milano per capire se possa mettersi a disposizione di Antonio Conte.