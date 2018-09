Inter, Skriniar: «Abbiamo tirato fuori tutto. Il giallo ha reso tutto difficile»

Lo slovacco Milan Skriniar: «Spalletti mi voleva terzino, e va bene così. Non ho giocato molto bene, ma l’importante è aver vinto»

Anche Milan Skriniar è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport nel post partita della splendida vittoria contro il Tottenham. Lo slovacco, ancora in attesa di rinnovo, parla così alla pay tv di Murdoch: «Secondo me abbiamo tirato fuori tutto,anche quelli che non han giocato ci han dato tanto. Siamo una squadra forte. Un cartellino giallo dopo 20′ rende tutto più complicato. Il mister mi ha detto prima della partita che avrei fatto il terzino e va bene così. Secondo me non ho fatto un’ottima partita, ma l’importante è avere vinto. All’inizio del campionato abbiamo sbagliato qualcosa, ma questa vittoria rimette tutto a posto».