Inter, sorpasso Belotti su Correa? L’idea di Inzaghi

Calciomercato Inter: viste le difficoltà nell’arrivare a Correa, in casa nerazzurra starebbe prendendo quota l’ipotesi Belotti

Le difficoltà per la trattativa Correa implicano l’Inter a valutare delle soluzioni alternative. Una di queste, che sta prendendo particolarmente corpo in queste ore, è quella legata ad Andrea Belotti. Il centravanti di Torino e Nazionale è stimato dai nerazzurri e, come riporta Il Corriere dello Sport, Cairo potrebbe liberare il capitano in scadenza con circa 30 milioni di euro. Questo il punto del quotidiano romano.

Simone cerca un riferimento per far salire l’Inter verso l’area e l’idea del centrocampo pieno di assaltatori lo convince. Il Tucu, che pure gli piace da impazzire, lo porterebbe verso l’agilità e un attacco più leggero nel caso in cui mancasse Dzeko. Nella stagione in cui l’Inter, dopo gli assalti falliti da Conte e da Spalletti, cercherà di superare la fase a gironi di Champions non si può sbagliare mossa per completare un organico di altissimo livello. Preso il bosniaco, Belotti può diventare il rinforzo per rispondere all’addio di Romelu Lukaku.