Inter, Spalletti: «Fiducia ripagata. Dalbert? Mi ricorda Roberto Carlos»

L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato della prestazione della sua formazione contro il Cagliari nella 7^giornata di campionato

L’Inter ha battuto il Cagliari per 2-0 a San Siro ottenendo la terza vittoria di fila in campionato. Successo contro i sardi che allontana i fantasmi dell’avvio deludente e che spedisce i nerazzurri al quarto posto. IL tecnico della formazione milanese Luciano Spalletti ha commentato la vittoria ai microfoni di Inter TV affermando: «Ho rischiato mandando in campo dal primo minuto calciatori che avevano giocato poco sino ad ora, ma hanno fatto le cose per bene impegnandosi e ripagando la mia fiducia».

Spalletti ha poi proseguito: «La difesa ha disputato un’ottima gara, coprendo gli spazi e pulendo le palle sporche. I due centrali Miranda e De Vrij hanno giocato molto bene, D’Ambrosio e Dalbert hanno spinto molto garantendo un’ottima prova, nel tiro del brasiliano rivedo le doti di Roberto Carlos, ma deve ancora affinare la sua qualità». Infine su Nainggolan, l’allenatore nerazzurro ha spiegato: «Gli darei 6-, è un giocatore che sicuramente può fare molto di più. Contro il Cagliari ha perso dei palloni che gente come lui non deve perdere. Ha fatto una buona partita, chiaro, però io lo conosco bene e può fare molto di più».