Inter: Spalletti studia le mosse per la sfida contro il Barcellona

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, sta valutando la formazione migliore da mandare in campo contro il Barcellona, considerando anche le assenze per infortunio

Domani l’Inter è chiamata a confermarsi dopo la striscia positiva di sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League. La prova, però, non sarà tanto semplice visto che i nerazzurri si troveranno di fronte in trasferta il Barcellona per la terza giornata della coppa dalle grandi orecchie. Una gara che vedrà molti assenti, uno su tutti Lionel Messi che ha rimediato la frattura del radio del braccio destro. L’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, invece, dovrà fare a meno di Radja Nainggolan e probabilmente anche dei due croati Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic, usciti acciaccati dal derby vinto contro il Milan.

Spalletti molto probabilmente dovrebbe optare per Borja Valero in mezzo al campo in sostituzione del centrocampista belga che dovrà rimanere fermo ai box per circa 2 settimane. Al fianco di Vecino davanti alla difesa, in caso di assenza da parte di Brozovic, dovrebbe scendere in campo Asamoah. Infine sulla linea dei trequartisti dietro l’unica punta Icardi, con Borja Valero dovrebbero esserci Candreva e, nel caso di forfait di Perisic, Keita.