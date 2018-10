Derby Inter-Milan: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Derby Inter-Milan, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il posticipo serale della 9ª giornata di Serie A offre uno dei più grandi spettacoli del mondo: il Derby di Milano. Spalletti vorrà sicuramente tirare fuori il massimo dai suoi giocatori, ed ottenere tre punti fondamentali per continuare la propria corsa. Dall’altra i rossoneri faranno di tutto per giocare un brutto scherzo ai cugini, e a proseguire la rimonta alla zona Champions. Quest’anno la sfida viene arricchita anche da quella rivalità tutta argentina tra i due attaccanti titolari delle due squadre: Mauro Icardi e Gonzalo Higuain, entrambi in ottima forma.

Inter-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Inter-Milan: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori, Spalletti riserva una sola sorpresa rispetto alle aspettative della vigilia. Ci sarà infatti Vecino, e non Gagliardini in coppia con Brozovic. In casa rossonera invece Gattuso conferma il solito undici con il tridente Suso-Higuain-Cahanoglu a menare le danze in attacco.

INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

MILAN (4-3-3) – G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso.

Gli 11 rossoneri in campo per il Derby#InterMilan #MILANosiamonoi pic.twitter.com/jA0nwl5hUY — AC Milan (@acmilan) October 21, 2018

Inter-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Spalletti ritrova Vrsaljko dal 1′ minuto, ed è una delle poche modifiche alla formazione tipo. L’altra e Galgiardini in mediana al fianco di Brozovic. Per il resto solita squadra con Perisic, Politano e Nainggolan alle spalle di Mauro Icardi. Anche nel Milan Gattuso non cambia nulla e si affida ai soliti undici, con Donnarumma in porta. Difesa a quattro formata da Calabria e Rodríguez sulle fasce e Romagnoli e Musacchio in mezzo. Centrocampo a tre con Kessiè e Bonaventura ai lati di Biglia. In attacco confermati ovviamente Suso, Higuain e Calhanoglu.

Inter-Milan: i precedenti del match

In questi ani il derby tra Milan e Inter ha regalato sempre grandi emozioni, e nel recente periodo anche molto equilibrio. Negli ultimi 5 incontri infatti ci son stati ben 3 pareggi e una vittoria per parte. L’ultimo successo nerazzurro è stato targato dalla tripletta di Icardi il 15 ottobre scorso. E’ stato invece Cutrone con la sua rete in Coppa Italia a dicembre a far gioire i tifosi rossoneri.

Inter-Milan: l’arbitro del match

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l’arbitro di questo Inter–Milan. Il 37enne fischietto campano è un direttore di gara dalla grande esperienza, essendo in Serie A dal 2011 e internazionale dal 2014. Sembra avere dunque tutte le carte in regole per dirigere una sfida delicata come il derby. Ad assisterlo in questo compito ci saranno gli assistenti Meli e Passeri e il quarto uomo Maresca.

Inter-Milan Streaming: dove vederla in tv

Il derby Inter-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.