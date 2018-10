Inter-Milan highlights e gol: le azioni salienti del derby di Milano valido per la 9ª giornata della Serie A 2018/2019

Inter-Milan è il derby di Milano numero 169 in Serie A. Le due squadre arrivano all’appuntamento da momenti positivi: i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti, terzi in classifica con 16 punti, sono reduci da quattro vittorie di fila in campionato e i due successi in Champions contro Tottenham e PSV. Il Milan di Gennaro Gattuso (12 punti con la gara contro il Genoa da recuperare) viene invece dalle vittorie contro Sassuolo e Chievo in campionato e sull’Olympiacos in Europa League. Al ‘Meazza’ di San Siro, in palio tanto orgoglio e punti importanti per gli obiettivi stagionali delle due squadre.

Il derby Inter-Milan è diretto dall’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Gli assistenti sono Meli e Passeri, il quarto uomo è Maresca. Al Var ci sono Irrati e Giallatini (Avar). Guida ha già diretto il derby di Milano in due occasioni: la prima in Serie A, nel novembre 2014, con il risultato di 1-1; la seconda nei quarti di finale di Coppa Italia, nel dicembre 2017, con vittoria rossonera ai tempi supplementari grazie a una rete di Cutrone. Il Milan risulta essere la squadra più arbitrata da Guida, che nella stagione in corso ha già diretto i rossoneri alla terza giornata di campionato nella vittoriosa gara sulla Roma. Adesso, ancora il derby di Milano. Ecco gli highlights e i gol di Inter-Milan:

INTER-MILAN 1-0 – Icardi in pieno recupero! Ancora una volta l’Inter si prende la vittoria all’ultimo respiro, con il capitano che deposita in testa un cross di Vecino su cui esce completamente a vuoto Donnarumma