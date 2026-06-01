Fuggi fuggi Milan, non solo Leao! Anche Rabiot e Maignan possono andar via, e Modric riflette

Fuggi fuggi Milan, non solo Leao! Anche Rabiot e Maignan possono andar via, con Modric che riflette in merito al proprio futuro

La stagione si chiude con grandi scossoni in casa Milan, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. La società ha già operato sul fronte dirigenziale: l’esonero di Massimiliano Allegri, insieme all’uscita del direttore sportivo Igli Tare e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, apre la strada a una vera e propria rivoluzione tecnica e societaria. Ma le novità riguardano anche la rosa, con numerosi giocatori destinati a partire.

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Il primo a ufficializzare la propria volontà di cambiare aria è stato Rafael Leao, al termine di sette stagioni in rossonero. “Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare”, ha dichiarato il portoghese, ormai lontano dai riflettori di San Siro e intenzionato a valutare opzioni in Premier League, nonostante alcune offerte dalla Turchia (Galatasaray e Fenerbahce) e possibili interessi dalla Spagna, con il Barcellona sullo sfondo. Il club punta a incassare almeno 50 milioni dalla sua cessione.

Non solo Leao: come sottolinea il Corriere dello Sport, anche il futuro di Luka Modric appare incerto. Il contratto del croato scade a giugno e l’assenza di Allegri e di Tare, principali garanti della sua scelta estiva di trasferirsi al Milan, rende la permanenza complicata. Anche Adrien Rabiot potrebbe lasciare, con offerte previste da almeno 15 milioni, soprattutto per seguire Allegri a Napoli, confermando un cambio radicale in centrocampo.

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In porta, Mike Maignan valuterà eventuali opportunità europee, nonostante un contratto lungo da circa 5 milioni netti annui e la recente convinzione a rimanere per avviare un nuovo ciclo. Il club intende esaminare ogni proposta per realizzare plusvalenze utili a bilanciare le mancate entrate da Champions e piazzare gli esuberi non strategici.

In sintesi, tra via Aldo Rossi e Milanello si prepara un’estate di profonda ristrutturazione. La società dovrà affrontare non solo la ricerca di nuovi protagonisti, ma anche una revisione tattica e finanziaria della squadra, con l’obiettivo di ripartire verso un progetto competitivo e sostenibile, capace di riportare il Milan ai vertici nazionali ed europei. Gli scenari sono aperti, ma la linea sembra chiara: solo giocatori di qualità e fedeltà al progetto tecnico potranno vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.