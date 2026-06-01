Il ritorno di Totti alla Roma può diventare realtà: Gasperini spinge! I ruoli dell’ex capitano tra aiuto alla squadra e all’area mercato

Il ritorno di Totti alla Roma, con Gasperini può diventare realtà: il tecnico giallorosso spinge, ecco che compiti ha già pensato per l’ex capitano

L’ipotesi di un ritorno di Francesco Totti in un ruolo dirigenziale alla Roma sta guadagnando sempre più concretezza. Secondo la Gazzetta dello Sport, a favorire questa possibilità sarebbe in prima persona Gian Piero Gasperini, che considera l’ex capitano una figura preziosa per la costruzione della nuova struttura societaria e per il supporto alla squadra sul campo. L’ex numero 10, simbolo dello scudetto 2001, potrebbe entrare in contatto diretto con la dirigenza americana dei Friedkin, per definire un ruolo operativo ben più ampio rispetto a incarichi simbolici legati al centenario del club. L’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico potrebbe rappresentare l’occasione giusta per avviare i colloqui decisivi con Totti.

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Il coinvolgimento dell’ex trequartista è pensato non solo come presenza rappresentativa, ma come elemento concreto nella gestione quotidiana della società, con un focus sul supporto tecnico e strategico al gruppo guidato da Gasperini. A tal proposito, il tecnico ha dichiarato:

«Io un’idea di cosa far fare a uno come lui c’è l’ho».

Secondo Gasperini, Totti potrebbe assumere un ruolo operativo essenziale, fungendo da filtro tra giocatori e club, contribuendo a valutare giovani talenti in giro per l’Europa, e collaborando nel recupero di giocatori in difficoltà o nell’individuazione delle necessità del team. L’ex capitano, insomma, non verrebbe relegato a compiti meramente simbolici o di rappresentanza come era accaduto nella sua precedente esperienza in dirigenza nel club giallorosso.

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In passato, il club aveva proposto a Totti un biennale come Century ambassador con un ingaggio di circa 500-600mila euro annui, cifra giudicata dall’ex numero 10 inferiore alle aspettative, soprattutto in considerazione di altri impegni professionali che potrebbero entrare in conflitto con il nuovo ruolo. Ora, con l’apertura di nuovi tavoli di lavoro per pianificare il futuro della squadra e consolidare l’assetto societario, i Friedkin potrebbero proporre a Totti un ingaggio più alto, vicino al milione di euro annuo, accompagnato da funzioni dirigenziali prestigiose.

Il ritorno di Totti rappresenterebbe per Gasperini un prezioso supporto fuori dal campo, consentendogli di concentrarsi maggiormente sulle scelte tecniche e sullo sviluppo della rosa. La presenza dell’ex capitano combinerebbe esperienza, conoscenza del club e credibilità, rafforzando l’immagine della Roma e agevolando la gestione dei progetti sportivi e societari, con un occhio attento al futuro dei giovani talenti.